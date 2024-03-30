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Легенда «Ювентуса» Кьеллини рассказал о своём самом лучшем воспоминании в клубе

Легенда «Ювентуса» Кьеллини рассказал о своём самом лучшем воспоминании в клубе
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Бывший футболист «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о своём самом лучшем воспоминании в туринском клубе.

«Моим лучшим моментом в «Ювентусе» стала моя последняя домашняя игра. Конечно, если не считать многочисленные победы. Это произошло в конце моей карьеры, и я наслаждался этим. Там были мои дети, моя семья, и тот день стал для меня по-настоящему незабываемым», — приводит слова Кьеллини официальный сайт ФИФА.

Напомним, в середине декабря 2023 года Джорджо Кьеллини завершил карьеру игрока. За 23 года в профессиональном футболе итальянец успел поиграть в таких командах, как «Ливорно», «Фиорентина» и «Ювентус». Последним клубом защитника был «Лос-Анджелес».

Кьеллини выиграл с «Ювентусом» 20 трофеев (в том числе девять скудетто). Защитник также выиграл со сборной Италии чемпионат Европы — 2020.

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