Руслан Литвинов: в матче Россия — Сербия ждал гола Хлусевича!

Опорный полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результат товарищеского матча национальных сборных России и Сербии (4:0).

«Можно ли назвать неожиданным результат матча Россия — Сербия? Я ждал гола Хлусевича! Но молодец, что заработал пенальти и удаление. Отличный соперник и прекрасная игра. Да, состав сербов не назвать оптимальным, но на поле вышли многие классные исполнители. Наша задача была — показать, что у нас хороший уровень футбола. И команда с этим справилась!» — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

21 марта 2024 года на московском стадионе «ВТБ Арена» состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии, который завершился крупной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0. На 21-й минуте игры при счёте 0:0 рывок в чужую штрафную защитника «Спартака» Даниила Хлусевича привёл к 11-метровому в ворота гостей и прямой красной карточке защитника Милана Гайича.

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