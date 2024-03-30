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Литвинов: в матче с «Зенитом» игроки «Спартака» всё выполнили чётко, уверенно

Литвинов: в матче с «Зенитом» игроки «Спартака» всё выполнили чётко, уверенно
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Опорный полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, как смотрелась со стороны первая официальная игра красно-белых в 2024 году, проведённая 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге с действующим чемпионом страны «Зенитом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Мне очень понравилось. Следил за нашей командой, за движением, передвижениями. Выполнили всё четко, уверенно. Жаль, в самой концовке Миша Игнатов не поднял палец чуть повыше. Может, мяч залетел бы тогда в угол. Как мне Угальде? Интересный, разноплановый игрок. Он добавляет нам вариативности в атаке», — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

22-летний хавбек «Спартака» Руслан Литвинов пропустил выездной матч 19-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом» из-за травмы.

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