После Евро цена на Лунина может стать космической — журналист AS

Авторитетное испанское издание AS опубликовало статью о вратаре «Реала» Андрее Лунине. В материале журналист Карлос Форханес анализирует прогресс украинского голкипера.

Он акцентирует внимание на том, что март получился для Лунина фантастическим. Он подтвердил, что является основным вратарем «галактикос», приобщившись к победе над Лейпцигом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также Андрей успешно сыграл за сборную Украины в матчах против боснийцев (2:1) и исландцев (2:1), что позволило жёлто-синим выйти на Евро-2024.

Автор статьи указывает на то, что для Лунина это будет дебютный чемпионат Европы, на котором он наверняка будет основным голкипером сборной Украины. Тибо Куртуа снова восстанавливается от травмы, поэтому в этом сезоне Андрей продолжит играть в рамке «галактикос». Если «Реал» с Луниным выигрывает трофеи Ла Лиги и Лиги чемпионов, а также экс-вратарь «Днепра» и «Зари» хорошо выступит на Евро, это повлияет на его трансферную стоимость. AS отмечает, что цена Лунина станет «просто космической».