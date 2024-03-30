Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

После Евро цена на Лунина может стать космической — журналист AS

После Евро цена на Лунина может стать космической — журналист AS
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное испанское издание AS опубликовало статью о вратаре «Реала» Андрее Лунине. В материале журналист Карлос Форханес анализирует прогресс украинского голкипера.

Он акцентирует внимание на том, что март получился для Лунина фантастическим. Он подтвердил, что является основным вратарем «галактикос», приобщившись к победе над Лейпцигом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также Андрей успешно сыграл за сборную Украины в матчах против боснийцев (2:1) и исландцев (2:1), что позволило жёлто-синим выйти на Евро-2024.

Автор статьи указывает на то, что для Лунина это будет дебютный чемпионат Европы, на котором он наверняка будет основным голкипером сборной Украины. Тибо Куртуа снова восстанавливается от травмы, поэтому в этом сезоне Андрей продолжит играть в рамке «галактикос». Если «Реал» с Луниным выигрывает трофеи Ла Лиги и Лиги чемпионов, а также экс-вратарь «Днепра» и «Зари» хорошо выступит на Евро, это повлияет на его трансферную стоимость. AS отмечает, что цена Лунина станет «просто космической».

Материалы по теме
Лунин — самый низкооплачиваемый игрок «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android