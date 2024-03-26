Лунин — самый низкооплачиваемый игрок «Реала». СМИ раскрыли удивительную зарплату вратаря

Журналисты испанского издания Sport назвали сумму оклада голкипера «Реала» Андрея Лунина.

Источник сообщает, что сейчас Андрей раздумывает над своим будущим, учитывая перспективу снова стать запасным. Он является самым низкооплачиваемым футболистом первой команды «Реала» – получает € 2 млн в год до уплаты налогов, равных € 1 млн.

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Ранее появлялась информация, что Лунина также хочет подписать «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне у голкипера «Реала» 23 сыгранных матча во всех турнирах: 19 пропущенных голов, десять поединков «на ноль». Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 72 очка за 29 туров.