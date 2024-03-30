Юрген Клопп оценил работу Роберто Де Дзерби на посту главного тренера «Брайтона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» перед очной встречей в 29 туре чемпионата Англии.

«Мы знаем, насколько сложно играть против «Брайтона». Роберто проделывает потрясающую работу. Мы стали лучше за 18–20 месяцев с момента его переезда в Англию. Всё вертится вокруг владения мячом. Они хотят мяч, и когда он у них, надо быть готовым к тому, чтобы страдать.

Почему с «Брайтоном» так сложно играть? Все дело в его стиле. Он совершенно другой. Я бы не смог ставить такую игру. Она просто противоречит моему характеру! Но смотреть матчи «Брайтона» интересно, там очень высокие требования к футболистам, необходимо четко располагаться на поле. Надо держать позицию.

Игра команды Де Дзерби основана на владении мячом, но с точки зрения выбора позиции она даже более структурированная, чем у «Манчестер Сити» или других команд, где свободы чуть больше», — приводит слова Клоппа Metro.

Матч между «Ливерпулем» и «Брайтоном» состоится 31 марта на стадионе «Энфилд» в 16:00 по мск.

После 28 туров «Брайтон» занимает восьмое место в АПЛ с 42 очками. «Ливерпуль» расположился на торой строчке (64 очка).

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