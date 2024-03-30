Юрген Клопп рассказал, что нужно сделать «Ливерпулю» для успешной концовки сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что нужно сделать его команде для успеха в концовке сезона-2023/2024.

«Отдавать всех себя и игнорировать хаос, который СМИ пытаются создать после каждой игры. После любого матча они говорят: «Вы выиграли; вы проиграли; теперь вы чемпионы; теперь вы выбыли; теперь у вас нет шансов; теперь вы должны сделать то-то». Нужно просто игнорировать это. Отгородиться от всего и идти вперёд.

Мы должны выкладываться по максимуму в каждой игре. Дома и на выезде. Это всё нелегко, и каждому нужна удача с отсутствием травм. Нам не везло до сих пор, но, хочется надеяться, парни возвращаются. Они нам нужны. Затем нужно найти способ выиграть любую игру», — приводит слова Клоппа BBC.

После 28 туров «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 64 очками. Лидирует в чемпионате лондонский «Арсенал» (64 очка).

Следующий матч команда Клоппа проведёт с «Брайтоном». Встреча состоится на 31 марта.

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