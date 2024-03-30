Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп рассказал, что нужно сделать «Ливерпулю» для успешной концовки сезона

Юрген Клопп рассказал, что нужно сделать «Ливерпулю» для успешной концовки сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что нужно сделать его команде для успеха в концовке сезона-2023/2024.

«Отдавать всех себя и игнорировать хаос, который СМИ пытаются создать после каждой игры. После любого матча они говорят: «Вы выиграли; вы проиграли; теперь вы чемпионы; теперь вы выбыли; теперь у вас нет шансов; теперь вы должны сделать то-то». Нужно просто игнорировать это. Отгородиться от всего и идти вперёд.

Мы должны выкладываться по максимуму в каждой игре. Дома и на выезде. Это всё нелегко, и каждому нужна удача с отсутствием травм. Нам не везло до сих пор, но, хочется надеяться, парни возвращаются. Они нам нужны. Затем нужно найти способ выиграть любую игру», — приводит слова Клоппа BBC.

После 28 туров «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 64 очками. Лидирует в чемпионате лондонский «Арсенал» (64 очка).

Следующий матч команда Клоппа проведёт с «Брайтоном». Встреча состоится на 31 марта.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
«Ливерпуль» определился с основным кандидатом на должность главного тренера

Самурай Антони, злой Клопп и 53 удара. ХиТ#177

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android