Глебов прокомментировал новость о возможном продлении контракта Карпина со сборной России

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на информацию о том, что главный тренер сборной России и ростовской команды Валерий Карпин может продлить контракт с российской национальной командой.

«В сборной России сейчас хорошая атмосфера. Видно хороший рисунок игры. Есть какой-то свой почерк. Ребята кайфуют, когда едут на сборы. Хорошая новость, что Карпин может продлить контракт со сборной России», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что РФС хочет продлить контракт Валерия Карпина со сборной России до 2026 года. Валерий Карпин совмещает должности главного тренера футбольного клуба «Ростов» и сборной России. При этом российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.