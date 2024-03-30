Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глебов прокомментировал новость о возможном продлении контракта Карпина со сборной России

Глебов прокомментировал новость о возможном продлении контракта Карпина со сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на информацию о том, что главный тренер сборной России и ростовской команды Валерий Карпин может продлить контракт с российской национальной командой.

«В сборной России сейчас хорошая атмосфера. Видно хороший рисунок игры. Есть какой-то свой почерк. Ребята кайфуют, когда едут на сборы. Хорошая новость, что Карпин может продлить контракт со сборной России», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что РФС хочет продлить контракт Валерия Карпина со сборной России до 2026 года. Валерий Карпин совмещает должности главного тренера футбольного клуба «Ростов» и сборной России. При этом российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.

Материалы по теме
Экс-менеджер сборной России: надеюсь, Карпин достигнет уровня Анчелотти и Гвардиолы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android