Экс-менеджер сборной России: надеюсь, Карпин достигнет уровня Анчелотти и Гвардиолы

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини ответил на вопрос, может ли главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин достичь мирового уровня.

«Может ли Карпин в будущем стать тренером мирового уровня? Ему далеко до Гвардиолы и Анчелотти? Я надеюсь, что когда-нибудь он сможет достичь их уровня, но надо понимать, что это будет очень сложно сделать. Гвардиола — это самый топ, как и Анчелотти. А Карпин — хороший тренер. Здесь ещё большой вопрос, будет ли он работать в другой стране, приобретать новый опыт», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В данный момент Валерий Карпин совмещает посты главного тренера сборной России и «Ростова». Ранее он также возглавлял московский «Спартак», испанскую «Мальорку» и «Торпедо» из Армавира.

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