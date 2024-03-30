«Реал» согласовал условия личного контракта с Альфонсо Дэвисом — AS

Мадридский «Реал» достиг практически полной договорённости по условиям личного контракта с 23-летним левым защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, сторонам осталось урегулировать незначительные детали трудового соглашения, которые не станут препятствием к переходу игрока в мадридский клуб. Однако на текущий момент «сливочные» ещё не достигли договорённости с «Баварией» о сумме трансфера за 23-летнего футболиста. «Реал» готов предложить мюнхенцам сумму в размере € 25-30 млн. В свою очередь, «Бавария» оценивает Дэвиса в € 50 млн.

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Напомним, в нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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