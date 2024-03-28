Спортдир «Баварии» прокомментировал ситуацию с Альфонсо Дэвисом

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался о возможном переходе защитника клуба Альфонсо Дэвиса.

«Мы не оказываем давления. Между игроком и клубом существует нормальные отношения. Я далек от того, чтобы вести переговоры публично. Мы считаем, что сделали очень справедливое и правильное предложение. В какой-то момент жизни нужно сказать да или нет. Я не могу ждать вечно и говорить, что решение внезапно упадет с небес. Решения должны приходить со всех сторон.

Для меня клуб все еще является сильной стороной. Соответственно, абсолютно закономерно, что в какой-то момент придется принять решение, независимо от того, это Альфонсо Дэвис или другой игрок», – приводит слова Эберля Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» продаст своего защитника, если он не согласится продлить контракт до конца следующей недели. Если Дэвис за этот срок не примет решение, мюнхенцы выставят игрока на продажу в летнее трансферное окно.