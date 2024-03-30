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Защитник «Динамо» Фернандес: чувствую себя в Москве как дома

Защитник «Динамо» Фернандес: чувствую себя в Москве как дома
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Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Роберто Фернандес заявил о том, что чувствует себя в столице России как дома.

«Могу ли сказать, что чувствую себя в Москве как дома? Конечно, я здесь уже почти два года, так что отлично себя здесь чувствую. Конечно, скучаю по родным и друзьям, так что в отпуске всегда в первую очередь еду в свой родной город», – приводит слова Фернандеса пресс-служба бело-голубых.

Роберто Фернандес перешёл в «Динамо» из «Гуарани» в 2022 году. Соглашение парагвайского футболиста с московским клубом рассчитано до 2027 года.

Напомним, после 21 матча «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка, однако у сине-бело-голубых есть ещё игра в запасе.

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