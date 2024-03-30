«Сочи» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.
МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 20 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков.
Напомним, в 4-м туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на своём поле обыграл сочинцев со счётом 3:1.
Комментарии
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