«Спартак» — «Урал»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Матч начнётся в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 20 матчей в чемпионате России красно-белые набрали 31 очко и занимают шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 19 очков и расположился на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 4-м туре чемпионата России. В том матче «Урал» одержал победу со счётом 3:2.