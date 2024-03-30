Футболист «Спартака» Литвинов объяснил, почему не стал менять игровой номер

Опорный полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, почему он не стал менять игровой номер после летних сборов.

«Да, я выбрал шестой. Но с ним на спине у меня случилось несколько неудач в товарищеских матчах, поэтому решил вернуть прежний. Спортсмены же суеверные люди. К тому же, когда рассказал об этой идее родственникам из Тамбова, они немного разозлились. Так что 68-й номер на месте», – приводит слова Литвинов пресс-служба красно-белых.

Напомним, в нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.