Вратарь «Ростова» Песьяков рассказал, как получил рассечение в матче с «Динамо»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков высказался об эпизоде в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (4:1), в ходе которого он получил рассечение.

«Я видел, что проводились какие-то параллели между матчем Россия – Сербия и игрой «Динамо» — «Ростов». Якобы фартовый стадион для Валерия Георгиевича Карпина и мы обязательно должны победить. Но у нас в команде такие параллели не проводились, и мне кажется, что это работает не так.

Я сам не знаю, что произошло в эпизоде, когда получил рассечение. Шёл прострел, я полез в борьбу, но мяч пролетел мимо меня. Спустя секунду кто-то перепрыгивал меня и задел. Уже потом мне сказали, что это был одноклубник Сако», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.