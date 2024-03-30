Вратарь «Ростова» Песьяков высказался о заканчивающемся контракте с клубом летом

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал ситуацию с продлением контракта с ростовским клубом.

«Мой контракт с «Ростовом» заканчивается летом 2024 года. Я хотел бы продлить контракт с клубом, но переговоров не было», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Песьякова в € 600 тыс. За свою карьеру Сергей успел поиграть за «Шинник», «Спартак», «Томь» и «Анжи».

Действующее соглашение 35-летнего вратаря рассчитано до лета этого года. В текущем сезоне Песьяков провёл 21 матч за ростовчан во всех турнирах, пропустил 30 мячей и шесть раз сыграл «на ноль».

«Ростов» на данный момент с 30 очками в 21 матче занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.