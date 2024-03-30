Стало известно, кого «Реал» рассчитывает назначить новым тренером в случае отказа Алонсо

Мадридский «Реал» постоянно следит за развитием карьеры своего бывшего главного тренера Зинедина Зидана, рассматривающегося «сливочными» в качестве альтернативного варианта испанскому специалисту Хаби Алонсо, в котором они видят следующую замену Карло Анчелотти. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес нацелен на назначение именно Алонсо после того, как в 2026 году закончится контракт Анчелотти. Однако понимает, что этот замысел может не удастся, и не исключает вариант с возращением в клуб Зидана.

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Напомним, французский специалист тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. С момента ухода из мадридского клуба Зидан не возглавлял других команд.

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