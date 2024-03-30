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Булыкин — о «Динамо»: непозволительно так играть команде, которая борется за чемпионство

Булыкин — о «Динамо»: непозволительно так играть команде, которая борется за чемпионство
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение московского «Динамо» от «Ростова» (1:4) в минувшем матче 22-го тура РПЛ.

«Динамо» вышло на первый тайм без агрессии. А «Ростов» вышел агрессивно с хорошей борьбой, мячом вперёд — это дало результат. Защитникам «Динамо» было тяжело, они проиграли борьбу. «Ростов» создал и реализовал моменты, а после 0:3 играть уже тяжело.

Конечно, непозволительно так играть команде, которая борется за чемпионство. «Динамо» опять попало в ту ловушку, когда во втором круге не могут наладить игру. Но у меня ещё есть надежда, что это только одна игра, а в следующих «Динамо» уже будет набирать очки», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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