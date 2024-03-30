Sport.es: Отец Холанда прорабатывает варианты c переходом сына в «Реал» или «Барселону»

Экс-футболист Альф-Инге Холанд, являющийся отцом нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, на протяжении последних месяцев работает над будущим трансфером своего сына в один из грандов чемпионата Испании — мадридский «Реал» или «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на текущий момент у отца Холанда установились более доверительные отношения с мадридским «Реалом». В частности, ему ещё в начале текущего года сообщили, что по окончании нынешнего сезона «сливочных» усилит нападающий Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ». Однако подчёркивается, что контакты с «Барселоной» по-прежнему сохраняются.

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Сам Эрлинг Холанд также изъявляет желание в будущем продолжить карьеру именно в Испании. Напомним, действующий контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.

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