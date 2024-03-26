Эрлинг Холанд был готов перейти в «Барселону» в 2022 году — Mundo Deportivo

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд согласился перейти в «Барселону» летом 2022 года, но трансфер не был осуществлён из-за финансовых проблем каталонского клуба. Об этом сообщает испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

По информации источника, первые контакты с лагерем Холанда со стороны «Барселоны» начались в апреле 2021-го. Через несколько месяцев, летом 2021 года, когда сине-гранатовых покинул Лионель Месси, норвежец дал согласие на переход в каталонский клуб в 2022-м. Эрлинг был очень воодушевлён планами «Барселоны» на его счёт, но сделка в итоге не состоялась из-за экономических проблем каталонцев.

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Напомним, ранее появилась информация, что сине-гранатовые намерены подписать Эрлинга Холанда летом 2025 года. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.