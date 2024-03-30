Защитник «Динамо» Бальбуэна — о трагедии в «Крокус Сити»: мир немного сошёл с ума

Защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна высказался о теракте в «Крокус Сити Холле».

«Мы не знали, что произошло. Только из социальных сетей узнали информацию. Ситуация сложная и очень грустная. Смерть людей – это нечто сложное. Из-за уважения к жертвам и их семьям было принято решение не проводить матч со сборной России. Подобные ситуации относятся к разряду тех, которые выходят из-под контроля. Это может произойти не только в этой стране, подобные ситуации происходили и в ряде других европейских стран. Мир немного сошёл с ума. Очень неприятно осознавать, что подобное может происходить.

Не беспокоился ли я из-за необходимости вернуться в Москву? Беспокойство было. Место, где всё произошло, относится к разряду тех, которые мы можем посещать: магазины, рестораны. В наши дни никогда не можешь быть уверен в своей безопасности не только здесь, в любом месте. Повторюсь, во многих странах происходили теракты. Очень сложно никогда не знать, где ты можешь быть в безопасности, но нужно двигаться дальше», – приводит слова Бальбуэны Metaratings.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется до сих пор. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.

Ранее защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна поддержал отмену товарищеского матча между сборной России и сборной Парагвая. Матч должен был состояться 25 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

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