Лунёв — о первом чемпионстве в Азербайджане: мы выиграли без какой-либо борьбы

Российский голкипер Андрей Лунёв, выступающий в составе «Карабаха», поделился мыслями о досрочном завоевании титула в чемпионате Азербайджана по футболу.

«Что скажу о своём первом чемпионстве в Азербайджане? Тяжело сейчас передать эмоции. Мы стали чемпионами так рано, без какой-либо борьбы. Но в любом случае приятно быть первыми», — приводит слова Лунёва Azerisport.

После того как «Карабах», в котором играет российский вратарь Андрей Лунёв, в 28-м туре национального первенства Азербайджана разгромил «Кяпаз» со счётом 6:1, он досрочно стал чемпионом этой страны. После 28 туров чемпионата Азербайджана «Карабах» набрал 69 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице бакинского клуба «Нефтчи» на 26 очков. До конца национального первенства Азербайджана осталось восемь туров, в которых «Нефтчи» сможет набрать максимум 24 очка.