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Черышев ответил на вопрос о чемпионских перспективах «Ростова» в следующем сезоне

Черышев ответил на вопрос о чемпионских перспективах «Ростова» в следующем сезоне
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о чемпионских перспективах «Ростова» на чемпионство в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги после того, как южане в 22-м туре чемпионата России разгромили в гостях московское «Динамо» со счётом 4:1.

«Может ли «Ростов» с такой игрой претендовать на чемпионство в следующем сезоне? Каждый год отличается. Кого-то продадут, кого-то приобретут. «Ростов» очень хорошо развивает молодых перспективных футболистов и практически каждый год кого-то продаёт в другие клубы», – приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» набрал 30 очков после вчерашней победы над динамовцами. Он занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

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