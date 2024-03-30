Сергей Силкин: после матча с «Ростовом» «Динамо» не в чемпионской гонке

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Ростовом» (1:4).

«Конечно, результат в матче «Динамо» — «Ростов» очень неожиданный. Я же говорил, что «Динамо» было раздербанено. Кто-то тренировался дома, кто-то находился в сборной, кто-то играл, а кто-то нет. Получается, что у команды не получилось целостной игры.

У «Ростова» получилась игра, потому что играли на выезде. Хоть это была первая выездная победа, но они понимали, что будет очень сложно. Я думаю, что созданные моменты «Ростовом» как раз таки показали, что можно играть с «Динамо». Естественно, счёт по игре, даже «Динамо» могло ещё больше пропустить. Я думаю, что «Динамо» вне чемпионской гонки, уже всё понятно», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице. «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место.