«Зенит» пропустил свой самый быстрый гол в РПЛ как минимум с 2009 года

Петербургский «Зенит» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» пропустил свой самый быстрый гол в РПЛ как минимум с 2009 года (когда доступна статистика). Об этом сообщает Opta Sports.

Предыдущим самым ранним голом, который пропускали петербуржцы, был гол хавбека «Ахмата» Евгения Харина на 53-й секунде в 2022 году.

Также этот гол, автором которого оказался игрок самарского клуба Владислав Шитов, стал самым быстрым для «Крыльев Советов» в РПЛ с 2009 года.

В эти минуты идёт матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт 1:1. На 23-й минуте нападающий «Зенита» Артур сравнял счёт в матче. Этот гол стал дебютным для бразильца за сине-бело-голубых. Ранее, на 44-й секунде встречи счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов.