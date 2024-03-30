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Бобёр: Адамов ошибся в матче с «Крыльями», но у «Зенита» было время исправить ситуацию

Бобёр: Адамов ошибся в матче с «Крыльями», но у «Зенита» было время исправить ситуацию
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между самарской командой и санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Я бы не сказал, что «Зенит» провёл слабый матч в Самаре. Возможно, немного не хватило им темпа. Но всё же одно очко в копилку себе набрали. Про Адамова говорить можно что угодно, но любой игрок может ошибиться. На то в команде и 11 человек, чтобы могли подстраховать. Он ошибся в начале матча, было время для исправления ситуации. Ничья с «Зенитом» — хороший результат для «Крыльев», учитывая весенний старт», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 22 матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.

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