«Ньюкасл» вырвал победу в матче с «Вест Хэмом», проигрывая 1:3 по ходу второго тайма

Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсоном. «Ньюкасл» одержал победу со счётом 4:3.

На шестой минуте счёт открыл нападающий хозяев Александер Исак, реализовав пенальти. На 21-й минуте нападающий Майкл Антонио забил ответный мяч «Вест Хэма». В концовке первого тайма форвард Мохаммед Кудус вывел гостей вперёд. На 48-й минуте нападающий Джаррод Боуэн забил третий мяч «Вест Хэма». На 77-й минуте Александер Исак оформил дубль, снова реализовав пенальти. На 83-й минуте полузащитник «Ньюкасла» Харви Барнс с передачи Александера Исака сравнял счёт — 3:3. Победу гостям принёс Харви Барнс, который отличился на 90-й минуте.

«Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 30 матчей. «Ньюкасл» находится на восьмой строчке, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал» (64).