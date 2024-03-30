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Ньюкасл — Вест Хэм 4:3, результат матча 30-го тура АПЛ 30 марта 2024 года

«Ньюкасл» вырвал победу в матче с «Вест Хэмом», проигрывая 1:3 по ходу второго тайма
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Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсоном. «Ньюкасл» одержал победу со счётом 4:3.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Исак – 6'     1:1 Антонио – 21'     1:2 Кудус – 45+10'     1:3 Боуэн – 48'     2:3 Исак – 77'     3:3 Барнс – 83'     4:3 Барнс – 90'    
Удаления: Гордон – 90+4' / нет

На шестой минуте счёт открыл нападающий хозяев Александер Исак, реализовав пенальти. На 21-й минуте нападающий Майкл Антонио забил ответный мяч «Вест Хэма». В концовке первого тайма форвард Мохаммед Кудус вывел гостей вперёд. На 48-й минуте нападающий Джаррод Боуэн забил третий мяч «Вест Хэма». На 77-й минуте Александер Исак оформил дубль, снова реализовав пенальти. На 83-й минуте полузащитник «Ньюкасла» Харви Барнс с передачи Александера Исака сравнял счёт — 3:3. Победу гостям принёс Харви Барнс, который отличился на 90-й минуте.

«Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 30 матчей. «Ньюкасл» находится на восьмой строчке, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал» (64).

Турнирная таблица АПЛ
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