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Тренер «Спартака» Абаскаль: стартовый состав мне подсказывает бог

Тренер «Спартака» Абаскаль: стартовый состав мне подсказывает бог
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» рассказал о том, как выбирает состав красно-белых на игры.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то плохого или навредить. Стартовый состав подсказывает мне бог. Как он решает — мы делаем то же самое», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

После 20 матчей в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 31 очко и занимают шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 19 очков и расположился на 13-й строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне команды встречались в 4-м туре чемпионата России. В том матче «Урал» одержал победу со счётом 3:2.

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