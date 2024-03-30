Тренер «Спартака» Абаскаль: стартовый состав мне подсказывает бог

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» рассказал о том, как выбирает состав красно-белых на игры.

«Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то плохого или навредить. Стартовый состав подсказывает мне бог. Как он решает — мы делаем то же самое», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

После 20 матчей в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 31 очко и занимают шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 19 очков и расположился на 13-й строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне команды встречались в 4-м туре чемпионата России. В том матче «Урал» одержал победу со счётом 3:2.