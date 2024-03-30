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«Балтика» обыграла «Пари НН» в матче 22-го тура РПЛ

«Балтика» обыграла «Пари НН» в матче 22-го тура РПЛ
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Сегодня, 30 марта, завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Евгений Кукуляк из Калуги. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Фамейе – 40'     2:0 Лисакович – 43'    

На 40-й минуте забил нападающий хозяев Джоэль Фамейе. Ему ассистировал полузащитник Юрий Ковалёв. На 43-й минуте удвоил преимущество хозяев нападающий «Балтики» Виталий Лисакович. Ему ассистировал полузащитник Данила Козлов.

После 21 матча в чемпионате России «Балтика» набрала 17 очков и на текущий момент занимает 15-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге нижегородский клуб заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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