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«Челси» и «Бёрнли» не выявили победителя в результативном матче 30-го тура АПЛ

Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Бёрнли». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Даррен Ингланд. Матч завершился со счётом 2:2.

На 44-й минуте с пенальти счёт в матче открыл полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 47-й минуте гости сравняли счёт в матче усилиями полузащитника Джоша Каллена. Отметим, что на 40-й минуте матча красную карточку получил защитник «Бёрнли» Лоранс Ассиньон. На 78-й минуте Палмер оформил дубль. На 81-й минуте защитник гостей Дара О'Ши сравнял счёт в матче.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков за 28 матчей. «Бёрнли» находится на 19-м месте, заработав 18 очков за 30 матчей.

В параллельном матче 30-го тура АПЛ встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм». В этом матч была зафиксирована ничья — 3:3.

На 58-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Шеффилд Юнайтед» Бен Бреретон. Ему ассистировал форвард Оливер Макбарни. На 62-й минуте гости сравняли счёт усилиями Жоау Пальиньи с передачи Андреаса Перейры. На 68-й минуте хозяева вновь вышли вперёд. На этот раз Оливер Макбарни стал автором гола, а Бен Бреретон отметился голевой передачей. На 70-й минуте Бен Бреретон оформил дубль. На 82-й минуте матча после просмотра VAR был отменён забитый мяч хозяев. На 86-й минуте Бобби де Кордова-Рид сократил отставание «Фулхэма» в счёте. На 90+3-й минуте «Фулхэм» сравнял счёт усилиями Родриго Муниса.

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за 29 матчей. «Фулхэм» находится на 12-м месте, заработав 39 очков за 30 матчей.

Ещё в одном матче 30-го тура АПЛ встречались «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счётом 1:1.

На 11-й минуте матча гости вышли вперёд. Забил нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета с передачи Эберечи Эзе. На 61-й минуте забил нападающий хозяев Крис Вуд. Ему ассистировал Морган Гиббс-Уайт.

«Ноттингем Форест» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 30 матчей. «Кристал Пэлас» находится на 14-м месте, заработав 30 очков за 29 матчей.