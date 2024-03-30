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«Спартак» не смог выиграть у «Урала» в пятом очном матче подряд

«Спартак» не смог выиграть у «Урала» в пятом очном матче подряд
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Сегодня, 30 марта, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Урал» из Екатеринбурга. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

Таким образом, «Спартак» не может обыграть «Урал» в пятом очном матче подряд. В нынешнем сезоне команды встречались в 4-м туре чемпионата России. В том матче «Урал» одержал победу со счётом 3:2. Ранее команды также встречались на стадии 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2022/2023, где «Спартак» проиграл со счётом 1:2 и сыгран вничью со счётом 1:1. В 18-м туре прошлого сезона МИР РПЛ команды также не смогли выявить победителя (1:1).

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке. Красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).

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