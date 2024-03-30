Никита Чернов высказался о трёх матчах «Спартака» в РПЛ без голов

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о том, что красно-белые не смогли забить в третьем матче Российской Премьер-Лиги подряд. Сегодня, 30 марта, «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. Ранее красно-белые проиграли «Факелу» (0:2) и поделили очки с «Зенитом» (0:0).

«Не сказал бы, что три матча без забитых мячей давят на нас, но хотим уже поскорее забить. Мы играем, вроде всё получается, но при последнем ударе где-то передерживаем, жадничаем, а где-то вратари хорошо играют», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка за 21 матч.