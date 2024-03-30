Бог не помогает «Спартаку»? Команда Абаскаля снова не смогла даже забить

«Спартак» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до трёх матчей. Красно-белые упустили возможность снова обойти в таблице ЦСКА и подняться на четвёртое место. В трёх весенних турах у команды – 0 голов.

В стартовом составе «Спартака» обращало на себя внимание возвращение Литвинова и Бонгонда, а также отсутствие Угальде. По всей видимости, костариканец не попал в основу из-за длинного перелёта после матча за сборную. Гильермо Абаскаль начал встречу с «Уралом» с парой форвардов Игнатов – Соболев. Кстати, сам испанец оригинально объяснил свой выбор перед началом игры: «Стартовый состав подсказывает мне бог. Как он решает, так мы и делаем».

«Урал» проиграл восемь из девяти предыдущих матчей и четыре подряд, но отнюдь не выглядел в Москве робким аутсайдером. Команда Виктора Гончаренко высоко встречала спартаковцев, навязывала большое количество единоборств и борьбы за подборы, атаковала за счёт верхнего трио Ишков – Ионов – Каштанов. Екатеринбуржцы и создали первый голевой момент, когда центрфорвард выходил один на один под острым углом, но не исполнил – пробил прямо в Максименко. Возможно, стоило покатить мяч вдоль ворот с паузой, так как на дальнюю штангу мог бы успеть партнёр. Однако Каштанов соскучился по голам. У Алексея всего три в этом сезоне РПЛ.

Спартаковцы некомфортно чувствовали себя под таким давлением, как и в матче предыдущего тура с «Факелом» в «Лужниках». А самой заметной фигурой в их составе был Зиньковский. Левый хавбек нанёс первый удар красно-белых, а потом и первый момент создал. У команды Абаскаля нет голов со своих стандартов, но она едва не забила после чужого. «Спартак» организовал быстрый контрвыпад, Зиньковскому не составило никакого труда уйти от медленного на его фоне Бегича, но ударил Антон плохо – не попал в створ.

Только после получаса игры «Спартак» начал доминировать. Соболев лишь перед самым перерывом впервые встретился с мячом в штрафной «Урала», тем не менее пару раз здорово сыграл в подыгрыше. Именно его передача завершилась самым опасным моментом хозяев: Игнатов в штрафной протолкнул мяч на Бонгонда, и екатеринбуржцев спас от гола Итало – бразилец почти на линии ворот заблокировал летевший в сетку мяч. «Спартак» с большим перевесом выиграл первый тайм по ударам в створ (5:1), но, как ни удивительно, уступил «Уралу» по точным передачам на чужой трети.

На второй тайм не вышел Дуарте, разбивший лицо перед перерывом в верховом единоборстве. Его заменил Чернов. Но начало второго тайма навело на мысль, что «Спартаку» требуются и другие перестановки – 11 основных игроков не могли сделать разницу. Возможно, Абаскалю стоит обратиться ещё к кому-нибудь при определении стартового состава. Бог любит праведников. А хорошие футболисты – не всегда хорошие парни. Впрочем, уже на 53-й минуте испанский тренер поднял со скамейки Угальде. Он тоже быстро понял, что пора освежать атаку.

«Спартаку» не хватало скоростей – хозяева пытались компенсировать это силовым давлением. За 15 минут сделали столько же кроссов, сколько за всю половину. С Угальде стало немного веселее, хотя костариканец загубил чудесный шанс, когда мог убежать один на один после классного паса от Соболева, но не обыграл Сиссе на пространстве. А если команда Абаскаля всё-таки создавала моменты, Помазун притягивал к себе мяч, как в зимнее окно притягивал слухи о своём трансфере в «Спартак». Голкипер очень красивым сейвом исправил ошибку Филипенко: потащил мяч из-под перекладины после обводящего удара Соболева в касание из-за штрафной.

За четверть часа до конца произошёл спорный эпизод в очередной атаке «Спартака». Кулаков сфолил на Зиньковском, и, судя по повтору, хотя бы часть стопы спартаковца находилась на линии штрафной. Однако судья Москалёв не назначил пенальти, а его ассистенты на VAR не посчитали решение главного ошибкой. Это будет один из самых обсуждаемых моментов матча.

Впрочем, по этой игре вопросов к Абаскалю точно больше, чем к судьям. «Спартак» при пятикратном перевесе по ударам в створ (10:2) создал недостаточно много против аутсайдера. До самого конца не оставляло чувство, что красно-белые смогут забить только какой-то случайный гол.

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