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Абаскаль прокомментировал решение судьи не назначить пенальти за фол на Зиньковском

Абаскаль прокомментировал решение судьи не назначить пенальти за фол на Зиньковском
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал решение главного арбитра встречи Владимира Москалёва не назначить пенальти за фол защитника «Урала» Дениса Кулакова на Антоне Зиньковском в матче 22-го тура РПЛ (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Что я видел, казалось, что это было в штрафной. Нога находилась на линии. Казалось, что это 11-метровый, но это не моё дело решать, VAR должен вмешиваться. Если это был пенальти, это будет несправедливо», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, ближе к концу встречи случился спорный эпизод с участием нападающего «Спартака» Антона Зиньковского и защитника «Урала» Дениса Кулакова, в котором игрок екатеринбуржцев наступил на ногу форварда красно-белых на линии штрафной площади. Однако главный арбитр встречи Москалёв не назначил 11-метровый удар.

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