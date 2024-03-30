Абаскаль прокомментировал решение судьи не назначить пенальти за фол на Зиньковском

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал решение главного арбитра встречи Владимира Москалёва не назначить пенальти за фол защитника «Урала» Дениса Кулакова на Антоне Зиньковском в матче 22-го тура РПЛ (0:0).
«Что я видел, казалось, что это было в штрафной. Нога находилась на линии. Казалось, что это 11-метровый, но это не моё дело решать, VAR должен вмешиваться. Если это был пенальти, это будет несправедливо», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, ближе к концу встречи случился спорный эпизод с участием нападающего «Спартака» Антона Зиньковского и защитника «Урала» Дениса Кулакова, в котором игрок екатеринбуржцев наступил на ногу форварда красно-белых на линии штрафной площади. Однако главный арбитр встречи Москалёв не назначил 11-метровый удар.