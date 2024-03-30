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«Астон Вилла» уверенно победила «Вулверхэмптон» в матче 30-го тура АПЛ

«Астон Вилла» уверенно победила «Вулверхэмптон» в матче 30-го тура АПЛ
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Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:0.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Диаби – 36'     2:0 Конса – 65'    

На 36-й минуте отличился полузащитник «Астон Виллы» Мусса Диаби. На 65-й минуте второй мяч хозяев забил защитник Эзри Конса. Ему ассистировал Мусса Диаби.

«Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 30 матчей. «Вулверхэмптон» находится на 10-й строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет лондонский «Арсенал» (64).

Турнирная таблица АПЛ
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