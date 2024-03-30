«Астон Вилла» уверенно победила «Вулверхэмптон» в матче 30-го тура АПЛ
Поделиться
Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:0.
Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Диаби – 36' 2:0 Конса – 65'
На 36-й минуте отличился полузащитник «Астон Виллы» Мусса Диаби. На 65-й минуте второй мяч хозяев забил защитник Эзри Конса. Ему ассистировал Мусса Диаби.
«Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 30 матчей. «Вулверхэмптон» находится на 10-й строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет лондонский «Арсенал» (64).
Комментарии
- 30 марта 2024
-
23:34
-
23:25
-
23:10
-
23:05
-
22:58
-
22:42
-
22:37
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:26
-
22:09
-
22:07
-
21:59
-
21:55
-
21:50
-
21:47
-
21:45
-
21:42
-
21:38
-
21:34
-
21:29
-
21:28
-
21:26
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:17
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:59
-
20:53