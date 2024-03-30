«Астон Вилла» уверенно победила «Вулверхэмптон» в матче 30-го тура АПЛ

Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:0.

На 36-й минуте отличился полузащитник «Астон Виллы» Мусса Диаби. На 65-й минуте второй мяч хозяев забил защитник Эзри Конса. Ему ассистировал Мусса Диаби.

«Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 30 матчей. «Вулверхэмптон» находится на 10-й строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет лондонский «Арсенал» (64).