«Боруссия» Д обыграла в гостях «Баварию» в матче 27-го тура Бундеслиги

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

На 10-й минуте матча «Боруссия» вышла вперёд. Гол на счету нападающего гостей Карима Адейеми. Ему ассистировал полузащитник Юлиан Брандт. На 83-й минуте матча защитник дортмундцев Юлиан Рюэрсон удвоил преимущество гостей. Ему ассистировал нападающий Себастьен Аллер. На 89-й минуте Гарри Кейн сократил отставание «Баварии» в счёте, однако гол был отменён после просмотра видеоповтора.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 27 матчей. «Боруссия» находится на четвертой строчке, заработав 53 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (73).

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