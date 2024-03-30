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Де Дзерби — о новом контракте с «Брайтоном»: на данный момент — нет

Де Дзерби — о новом контракте с «Брайтоном»: на данный момент — нет
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о возможном переподписании контракта с английским клубом. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Ливерпуля» и «Баварии».

«Подписание нового контракта с «Брайтоном»? На данный момент — нет. Мне нужно поговорить с руководством о планах клуба, чтобы решить своё будущее, я хочу знать, что это за проект. Я хочу сохранить свои амбиции.

Мои отношения с клубом, болельщиками, игроками в «Брайтоне» не могут измениться в зависимости от моего будущего. То, что мы сделали, — это история, и никто не сможет её забыть», — приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 44-летний специалист возглавляет «Брайтон» с осени 2022 года. После 28 сыгранных матчей чемпионата Англии нынешнего сезона подопечные Де Дзерби набрали 42 очка и занимают девятое место.

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