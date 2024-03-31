«Барселона» в большинстве обыграла «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура Примеры

Завершился матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Гонсало Гарсия Гонсалес. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 60-й минуте. Отличился бразильский вингер «Барселоны» Рафинья. Автором результативной передачи стал португалец Жоау Феликс. Отметим, что гости играли вдесятером с 24-й минуты, когда с поля был удалён голкипер Альваро Вальес.

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После этой победы в активе «Барселоны» стало 67 очков. Подопечные Хави располагаются на втором месте, уступая лидирующему «Реалу» пять очков. «Лас-Пальмас» с 37 очками идёт 12-м.