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Барселона — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
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«Барселона» в большинстве обыграла «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура Примеры

«Барселона» в большинстве обыграла «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура Примеры
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Завершился матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Гонсало Гарсия Гонсалес. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Испания - Примера . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Рафинья – 59'    
Удаления: нет / Вальес – 24'

Единственный гол в матче был забит на 60-й минуте. Отличился бразильский вингер «Барселоны» Рафинья. Автором результативной передачи стал португалец Жоау Феликс. Отметим, что гости играли вдесятером с 24-й минуты, когда с поля был удалён голкипер Альваро Вальес.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После этой победы в активе «Барселоны» стало 67 очков. Подопечные Хави располагаются на втором месте, уступая лидирующему «Реалу» пять очков. «Лас-Пальмас» с 37 очками идёт 12-м.

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