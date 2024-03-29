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Хави — о будущем в «Барселоне»: сейчас в моём решении ничего не меняется

Хави — о будущем в «Барселоне»: сейчас в моём решении ничего не меняется
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своём будущем в каталонском клубе. Напомним, ранее Хави заявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона, мотивировав это тем, что клубу нужен новый вектор развития. При этом президент каталонского клуба Жоан Лапорта выразил надежду, что специалист изменит своё решение.

«Я благодарен клубу, президенту, Деку. Но сейчас в моём решении ничего не меняется. Существенных изменений нет, но ключевое слово для меня — спасибо. Я действительно благодарен», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021-го. На данный момент во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне-2022/2023 и Суперкубок Испании в том же году.

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