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Агент: надеюсь, после матча с «Ростовом» тренер «Динамо» поставит в состав Майсторовича

Агент: надеюсь, после матча с «Ростовом» тренер «Динамо» поставит в состав Майсторовича
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Агент сербского центрального защитника московского «Динамо» Милана Майсторовича Александар Важич прокомментировал текущую ситуацию для игрока после крупного домашнего поражения бело-голубых от «Ростова» в матче 22-го тура РПЛ (1:4).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

«Милан готов играть, с ним всё в полном порядке, но нужно дождаться своего шанса. Надеюсь, после матча с «Ростовом» тренер решит что-то изменить и поставить Милана. Хотелось бы увидеть его в следующей игре. Естественно, решение за Личкой, но обычно после таких результатов пытаются что-то поменять. Всё-таки пропустили 4 гола дома, это не очень нормально», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

Матч 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» завершился крупной победой гостей со счётом 4:1. В составе жёлто-синих забитыми голами отметились Кирилл Щетинин, Данил Глебов и иранский вингер Мохаммад Мохеби, который записал на свой счёт дубль и результативный пас. Гол престижа бело-голубых забил на 79-й минуте игры бразильский полузащитник Бителло.

19-летний центральный защитник Милан Майсторович не сыграл в текущем сезоне ни одного матча, восстанавливаясь после полученной в мае 2023 года травмы крестообразных связок.

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