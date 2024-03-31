Де Дзерби готов покинуть «Брайтон» летом ради работы в топ-клубе — журналист Скира

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби готов покинуть английский клуб грядущим летом, несмотря на то, что его действующий контракт с «чайками» рассчитан до 2026 года, ради того, чтобы возглавить европейский топ-клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах итальянского специалиста заинтересован ряд европейских грандов, среди которых назывались «Ливерпуль», «Бавария», а также «Барселона».

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября 2022 года. После 28 туров нынешнего сезона чемпионата Англии «чайки» набрали 42 очка и на текущий момент располагаются на девятой строчке. Также «Брайтон» покинул Лигу Европы, вылетев в 1/8 финала этого турнира, в котором проиграл «Роме» с общим счётом 5:0.