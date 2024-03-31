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Наиль Умяров объяснил, почему «Спартаку» не удалось обыграть «Урал»

Наиль Умяров объяснил, почему «Спартаку» не удалось обыграть «Урал»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Команды сыграли вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«В матче с «Уралом» не получилось забить. Это то, что сразу бросается в глаза. Не удалось реализовать свои моменты. Наверное, не хватило спокойствия в завершающей стадии. Моментов было достаточно, чтобы забить, как минимум, один мяч», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошедшей встрече Наиль Умяров появился на поле на 66-й минуте игры. В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 32 очка после 21 проведённого матча.

Турнирная таблица РПЛ
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