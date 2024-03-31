Наиль Умяров объяснил, почему «Спартаку» не удалось обыграть «Урал»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Команды сыграли вничью — 0:0.

«В матче с «Уралом» не получилось забить. Это то, что сразу бросается в глаза. Не удалось реализовать свои моменты. Наверное, не хватило спокойствия в завершающей стадии. Моментов было достаточно, чтобы забить, как минимум, один мяч», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошедшей встрече Наиль Умяров появился на поле на 66-й минуте игры. В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 32 очка после 21 проведённого матча.