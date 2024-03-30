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Спартак — Урал — 0:0, 22-й тур РПЛ, судейский скандал, разбор фола на Зиньковском, был ли пенальти, 30 марта 2024 года

«Для VAR не было 100% доказательств». Новый судейский скандал в матче «Спартака»
Никита Паглазов Максим Пахомов
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Судейство матча «Спартак» — «Урал»
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Был ли пенальти на Зиньковском? Или всё-таки штрафной?

«Спартак» сыграл вничью в домашней встрече 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Команда Гильермо Абаскаля не может обыграть екатеринбуржцев на протяжении пяти игр (с учётом Кубка). А самым обсуждаемым эпизодом станет ситуация, возникшая в середине второго тайма.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

На 72-й минуте защитник «Урала» Денис Кулаков наступил на ногу вингеру «Спартака» Антону Зиньковскому. Судья Владимир Москалёв наказал футболиста гостей жёлтой карточкой. Однако матч был приостановлен из-за проверки VAR (работала арбитр Вера Опейкина) по поводу возможного пенальти. Часть стопы Зиньковского оказалась на линии штрафной во время нарушения. Тяжёлый момент.

«Спартак» — «Урал»

«Спартак» — «Урал»

Фото: Кадр из трансляции

VAR в итоге не усмотрел явной ошибки арбитра, и Москалёв не назначил пенальти, оставив в силе своё первоначальное решение — штрафной удар.

А как судьям стоило поступить на самом деле? Мы обратились к эксперту, экс-арбитру РПЛ Игорю Федотову. Вот его мнение об эпизоде.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-арбитр РПЛ

«У Зиньковского пятка на линии штрафной, и Кулаков на неё наступил. Носок — за линией, пятка — на линии. Контакт приходится на пятку. Для VAR это не явный и очевидный момент. По мне, это пенальти, а они просто не стали вмешиваться, потому что полностью момент не увидели. Для VAR не было 100% доказательств».

«Спартак» потерял очки в борьбе за место в топ-3. Отставание красно-белых от «Динамо» — шесть очков. Момент, который, возможно, решит судьбу тренера Гильермо Абаскаля. А «Урал» сравнялся по очкам с идущим 12-м «Ахматом».

В главном матче дня «Зенит» потерял очки:
Может, никто не хочет быть чемпионом России?
Может, никто не хочет быть чемпионом России?

А как считаете вы? Был ли пенальти?

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