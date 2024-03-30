Был ли пенальти на Зиньковском? Или всё-таки штрафной?

«Для VAR не было 100% доказательств». Новый судейский скандал в матче «Спартака»

«Спартак» сыграл вничью в домашней встрече 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Команда Гильермо Абаскаля не может обыграть екатеринбуржцев на протяжении пяти игр (с учётом Кубка). А самым обсуждаемым эпизодом станет ситуация, возникшая в середине второго тайма.

На 72-й минуте защитник «Урала» Денис Кулаков наступил на ногу вингеру «Спартака» Антону Зиньковскому. Судья Владимир Москалёв наказал футболиста гостей жёлтой карточкой. Однако матч был приостановлен из-за проверки VAR (работала арбитр Вера Опейкина) по поводу возможного пенальти. Часть стопы Зиньковского оказалась на линии штрафной во время нарушения. Тяжёлый момент.

«Спартак» — «Урал» Фото: Кадр из трансляции

VAR в итоге не усмотрел явной ошибки арбитра, и Москалёв не назначил пенальти, оставив в силе своё первоначальное решение — штрафной удар.

А как судьям стоило поступить на самом деле? Мы обратились к эксперту, экс-арбитру РПЛ Игорю Федотову. Вот его мнение об эпизоде.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «У Зиньковского пятка на линии штрафной, и Кулаков на неё наступил. Носок — за линией, пятка — на линии. Контакт приходится на пятку. Для VAR это не явный и очевидный момент. По мне, это пенальти, а они просто не стали вмешиваться, потому что полностью момент не увидели. Для VAR не было 100% доказательств».

«Спартак» потерял очки в борьбе за место в топ-3. Отставание красно-белых от «Динамо» — шесть очков. Момент, который, возможно, решит судьбу тренера Гильермо Абаскаля. А «Урал» сравнялся по очкам с идущим 12-м «Ахматом».

А как считаете вы? Был ли пенальти?

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