«Жирона» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15

Сегодня, 31 марта, состоится матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Жирона» и «Бетис». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Матч начнётся в 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 29 туров чемпионата Испании «Жирона» набрала 62 очка и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в испанской Примере «Бетис» заработал 42 очка и расположился на седьмой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне испанского чемпионата команды встречались в 18-м туре. В том матче «Жирона» и «Бетис» сыграли вничью со счётом 1:1.