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Агент Тормены: Витор хочет сделать «Краснодар» чемпионом

Агент Тормены: Витор хочет сделать «Краснодар» чемпионом
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Рафаэль Норманд, агент бразильского защитника «Краснодара» Витора Тормены, поделился информацией о своём клиенте.

«Витор проводит отличный сезон в «Краснодаре», он один из лучших защитников РПЛ. Несмотря на трудности, которые были у клуба недавно, Витор всё равно настроен помочь завоевать титул. Он хочет сделать «Краснодар» чемпионом», — приводит слова Норманда «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Витор Тормена принял участие в 18 матчах за «Краснодар» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Витора Тормены составляет € 6 млн.

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