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Агент Тормены: отставка Ивича никак не должна повлиять на Витора

Агент Тормены: отставка Ивича никак не должна повлиять на Витора
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Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, отреагировал на увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

«Конечно, я в курсе ухода Владимира Ивича. Касаемо моего клиента, это не должно никак повлиять на него. Он большой профессионал и очень счастлив в клубе и будет оставаться профессионалом и дальше. В любом случае Виктор будет работать ради достижения командных целей», — приводит слова Норманда «Евро-Футбол.Ру».

Тормена выступает за «Краснодар» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «быков» 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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