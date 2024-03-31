Радченко: для «Спартака» Промес — потеря в атаке, но в команде есть и другие футболисты

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Радченко высказался об отсутствии нидерландского нападающего Квинси Промеса в составе красно-белых.

«У «Спартака» остались проблемы, которые были в этом сезоне. Это видно и поэтому не достигается нужный результат. Не думаю, что всё из-за потери Промеса. Да, это большая потеря в атаке, но футбол — командная игра. Кроме Промеса есть и другие футболисты, которые раньше показывали свой уровень и забивали. Сейчас не могут забить, но в ближайших играх точно смогут», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим его не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.