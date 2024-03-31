«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

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Сегодня, 31 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Безруков, Иву, Вада, Ранджелович, Даку.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Гандри, Тимофеев, Олейников, Бериша, Садулаев, Ильин.

После 20 матчей в чемпионате России «Рубин» набрал 29 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Ахмат» заработал 20 очков и расположился на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне российского чемпионата команды встречались в 11-м туре. В том матче «Рубин» одержал победу со счётом 1:0. Единственным голом в игре отметился нападающий Никола Чумич.

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