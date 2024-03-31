«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Ахмат» в 22-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.09.

«В Казани «Рубин» сыграет с «Ахматом». И если вспоминать матч первого круга, то, пожалуй, именно с него у «Рубина» пошла вот эта хорошая серия, беспроигрышная, где команда нащупала свою игру. 1:0 тогда казанцы одержали победу. Это было ещё в октябре прошлого года. Пять жёлтых карточек в том матче было показано. Да, может быть, «Ахмат» чуть больше владел мячом, чуть лучше играл в каких-то моментах, нюансах, деталях, и ударов в створ в том матче у «Ахмата» было больше — но «Рубин» использовал свой шанс на стандарте и в итоге одержал минимальную победу.

Сейчас «Ахмат» хорошие два матча провёл: с «Уралом» чуть похуже по качеству, но в целом неплохо смотрелся, а самое главное – выиграл, и получше с «Динамо». Вот там прямо тактика Мирослава Ромащенко сработала очень здорово, но это не принесло результат.

«Рубин» после возобновления чемпионата выиграть не может — ушёл от поражения в Краснодаре и проиграл дома «Пари НН».

Сложно делать прогноз. А когда сложно, я всегда выбираю свою любимую ставку, свой любимый прогноз – «2-й тайм результативнее 1-го». Пока команды будут друг к другу присматриваться, где-то прицениваться, смотреть, где у кого какие уязвимые места, вряд ли мы с вами вправе ожидать открытый футбол. А вот во втором тайме подустанут, пойдут ошибки, может быть, и пойдут голы. Второй тайм результативнее первого за 2.09», — приводит слова Генича «РБ Спорт».